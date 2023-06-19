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Рыбаков Юрий Владимирович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.10.1976

Сын: Рыбаков Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Рыбакова Зоя Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.11.1989

Дочь: Рыбакова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Рыбакова Зоя Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Зоя Дмитриевна