Рыбаков Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения04.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1976
Сын: Рыбаков Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Рыбакова Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.11.1989
Дочь: Рыбакова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Рыбакова Зоя Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбакова Зоя Дмитриевна