Савина Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1877

Дочь: Володина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Савин Афанасий Тимофеев

Болотня, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1881

Дочь: Агрипина Афанасьева

Отец ребёнка: Савин Афанасий Тимофеев

Болотня, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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