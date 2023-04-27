von Braunschweig-Grubenhagen (Welf) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Braunschweig-Grubenhagen (Welf) Anna

von Braunschweig-Grubenhagen (Welf) Anna

Место рождения

Salzderhelden, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

1420

Дата смерти

14.04.1474

Пол

Женский

Отец

Около 1383 г.р.

Мать

Около 1390 г.р.

Муж

1401 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1420

Отец: Von Braunschweig-Lüneburg Erich Sieger

Мать: Von Braunschweig-Göttingen Elisabeth

Salzderhelden, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Бракосочетание
22.01.1437

Муж: Von Bayern Albrecht Fromme

München,Oberbayern,Bavaria
Рождение ребёнка
02.02.1443

Дочь: Von Bayern Elisabeth

Отец ребёнка: Von Bayern Albrecht Fromme

München, Bayern Deutschland(HRR)
Смерть
14.04.1474
Nannhofen, Bayern Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
Kloster Andechs
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close