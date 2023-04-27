von Braunschweig-Grubenhagen (Welf) Anna
Место рожденияSalzderhelden, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Дата рождения1420
Дата смерти14.04.1474
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1420
Salzderhelden, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
Бракосочетание
22.01.1437
München,Oberbayern,Bavaria
Рождение ребёнка
02.02.1443
Дочь: Von Bayern Elisabeth
Отец ребёнка: Von Bayern Albrecht Fromme
München, Bayern Deutschland(HRR)
Смерть
14.04.1474
Nannhofen, Bayern Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
Kloster Andechs