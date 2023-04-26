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Голякова Акулина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Голяков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шуваева Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Голяков Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Голяков Ананий Михайлов

Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Голяков Егор Михайлов

Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
15 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голяков Михаил Никифоров

Смерть
Неизвестно
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