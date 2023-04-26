Голякова Акулина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шуваева Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Голяков Михаил Никифоров
Место жительства
1857
15 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно