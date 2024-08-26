Сабурова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Лобанова (Сабурова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Сабурова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Сабурова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Молчанова (Сабурова) Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Сабурова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Сабурова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич
Смерть
После 1795