Сабурова Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабурова Акилина Ивановна

Сабурова Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабуров Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Лобанова (Сабурова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Сабуров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сабуров Козьма Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сабуров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Сабурова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Сабурова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Сабуров Иван Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Молчанова (Сабурова) Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Сабурова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сабуров Ларион Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Сабурова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Васильевич

Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1795
Нечаевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.