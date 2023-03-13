(Антипина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антипина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Антипинъ Кузьма

Мать: Антипина Анастасія

Смерть
2002
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