Неудачина Офимья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Неудачинъ Игнатий
Отец ребёнка: Неудачинъ Василий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Неудачинъ Алексей
Отец ребёнка: Неудачинъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Неудачинъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Неудачинъ Александръ
Отец ребёнка: Неудачинъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Неудачина Авдотья
Отец ребёнка: Неудачинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Василий