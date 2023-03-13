Неудачина Офимья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Офимья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Неудачинъ Игнатий

Отец ребёнка: Неудачинъ Василий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Неудачинъ Алексей

Отец ребёнка: Неудачинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Неудачинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Неудачинъ Александръ

Отец ребёнка: Неудачинъ Василий

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Неудачина Авдотья

Отец ребёнка: Неудачинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Василий

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