Антипина (Ковригина) Домна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения07.01.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1818
Отец: Ковригинъ Осипъ
Мать: Ковригина Ѳекла
Александровка
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
26.07.1838
Дочь: Антипина Евдокия
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.04.1840
Сын: Антипинъ Зосимъ
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.01.1843
Дочь: Антипина Ксения
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
26.01.1846
Дочь: Богатова Мария
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.09.1848
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.03.1851
Сын: Антипинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
22.08.1856
Сын: Антипинъ Адрианъ
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ
Рождение ребёнка
21.05.1860
Сын: Антипинъ Константинъ
Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ