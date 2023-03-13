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Антипина (Ковригина) Домна

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.01.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1818

Отец: Ковригинъ Осипъ

Мать: Ковригина Ѳекла

Александровка
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Антипинъ Семенъ

Рождение ребёнка
26.07.1838

Дочь: Антипина Евдокия

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1840

Сын: Антипинъ Зосимъ

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1843

Дочь: Антипина Ксения

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1846

Дочь: Богатова Мария

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1848

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1851

Сын: Антипинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1856

Сын: Антипинъ Адрианъ

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1860

Сын: Антипинъ Константинъ

Отец ребёнка: Антипинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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