Марфа Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1818 ст.

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Иванов

Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXR-83T?i=405&cc=1921824 кр. Федосей Иванов и кр. Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно
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