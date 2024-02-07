Марфа Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.03.1818 ст.
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
Перцово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGXR-83T?i=405&cc=1921824 кр. Федосей Иванов и кр. Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно