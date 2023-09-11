Рудницкая Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Рудницкая Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Рудницкий Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Рудницкий Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Рудницкий Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Рудницкая Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Рудницкий Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно