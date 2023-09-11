Рудницкая Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкая Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Рудницкая Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Рудницкий Тимофей Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рудницкий Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Рудницкий Тимофей Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Рудницкая Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Рудницкий Тимофей Ефимович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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