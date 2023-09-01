Адамов Виталий Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961
Отец: Адамов Игорь Леонидович
Мать: Адамова Аида Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1984
Мать ребёнка: Адамова Альбина Руфиновна
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Елизавета Витальевна
Мать ребёнка: Адамова Инга Владимировна
Рождение ребёнка
04.02.2004
Дочь: Екатерина Витальевна
Мать ребёнка: Адамова Инга Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил высшую школу милиции, юрист