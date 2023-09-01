Адамов Виталий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамов Виталий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961

Отец: Адамов Игорь Леонидович

Мать: Адамова Аида Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1984

Сын: Адамов Игорь Витальевич

Мать ребёнка: Адамова Альбина Руфиновна

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Елизавета Витальевна

Мать ребёнка: Адамова Инга Владимировна

Рождение ребёнка
04.02.2004

Дочь: Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Адамова Инга Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил высшую школу милиции, юрист
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