Назарова (Серкова) Елена
Место рождения
Дата рождения19.05.1879
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1879
Отец: Серковъ Артемий
Мать: Серкова Ольга Алексеева
Рождение ребёнка
10.08.1900
Сын: Назаровъ Андрей
Отец ребёнка: Назаровъ Георгий
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Назаровъ Георгий
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Назаровъ Георгий
Рождение ребёнка
30.01.1913
Сын: Назаровъ Василий
Отец ребёнка: Назаровъ Георгий
село Михайловское
Рождение ребёнка
12.06.1915
Сын: Назаровъ Тихонъ
Отец ребёнка: Назаровъ Георгий
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаровъ Георгий