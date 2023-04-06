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Назарова (Серкова) Елена

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.05.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1879

Отец: Серковъ Артемий

Мать: Серкова Ольга Алексеева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1900

Сын: Назаровъ Андрей

Отец ребёнка: Назаровъ Георгий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Назаровъ Георгий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1909

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Назаровъ Георгий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1913

Сын: Назаровъ Василий

Отец ребёнка: Назаровъ Георгий

село Михайловское
Рождение ребёнка
12.06.1915

Сын: Назаровъ Тихонъ

Отец ребёнка: Назаровъ Георгий

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаровъ Георгий

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