Гостева (Киселева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостева (Киселева) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1900

Дата смерти

20.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900

Отец: Киселёв Василий

Мать: Киселева Матрена

Рождение ребёнка
19.06.1926

Дочь: Гостева Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1927

Дочь: Шаталова (Гостева) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Максимова (Гостева) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1931

Сын: Гостев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1935

Дочь: Жидкова (Гостева) Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич

Смерть
20.11.1966

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