Гостева (Киселева) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1900
Дата смерти20.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1900
Отец: Киселёв Василий
Мать: Киселева Матрена
Рождение ребёнка
19.06.1926
Дочь: Гостева Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
07.08.1927
Дочь: Шаталова (Гостева) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Максимова (Гостева) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1931
Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
12.12.1935
Дочь: Жидкова (Гостева) Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Гостев Сергей Николаевич
Смерть
20.11.1966