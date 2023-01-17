Широкова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Широков Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Широков Никита Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Широков Андрей Никитич

Отец ребёнка: Широков Никита Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Широков Евстафий Никитич

Отец ребёнка: Широков Никита Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Широков Евдоким Никитич

Отец ребёнка: Широков Никита Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.12.1835

Сын: Широков Иван Никитич

Отец ребёнка: Широков Никита Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Широков Никита Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Никита Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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