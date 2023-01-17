Широкова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Широков Никита Степанович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Широков Никита Степанович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Широков Никита Степанович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Широков Никита Степанович
Рождение ребёнка
10.12.1835
Сын: Широков Иван Никитич
Отец ребёнка: Широков Никита Степанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Широков Никита Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно