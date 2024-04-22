Гультяева (Шаркевич) Евдокия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Шаркевич) Евдокия Прохоровна

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шаркевич Прохор Иванович

Мать: Шаркевич Анна Федотовна

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1901 ст.

Муж: Гультяев Антон Константинович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1901 ст.

Сын: Гультяев Иван Антонович

Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1903 ст.

Сын: Гультяев Захар Антонович

Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.

Дочь: Гультяева Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1908 ст.

Сын: Гультяев Николай Антонович

Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1910 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.

Сын: Гультяев Никита Антонович

Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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