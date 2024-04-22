Гультяева (Шаркевич) Евдокия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Шаркевич Прохор Иванович
Мать: Шаркевич Анна Федотовна
Бракосочетание
26.01.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.
Дочь: Гультяева Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1908 ст.
Сын: Гультяев Николай Антонович
Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1910 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.
Сын: Гультяев Никита Антонович
Отец ребёнка: Гультяев Антон Константинович
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно