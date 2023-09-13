Скороспелкин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скороспелкин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1837 ст.
Сын: Скороспелкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Скороспелкина Татьяна Ивановна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно