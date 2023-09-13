Скороспелкин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороспелкин Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скороспелкин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1837 ст.

Сын: Скороспелкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Скороспелкина Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороспелкина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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