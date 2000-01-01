Абашкин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашкин Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.08.1915

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абашкин Фёдор

Мать: Абашкина ?

Смерть
21.08.1915
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