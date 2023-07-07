Тюрина Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

05.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Тюрин Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1890

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
31.03.1892

Сын: Тюрин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
04.09.1893

Дочь: Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Тюрин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Тюрин Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1898

Сын: Тюрин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
29.08.1899

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1904

Сын: Тюрин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1905

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1905

Сын: Тюрин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
24.06.1909

Сын: Тюрин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1910

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Яков Петрович

Смерть
05.10.1912
Причина смерти: от рака в желудке