Тюрина Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти05.10.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1885
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1890
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1892
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
04.09.1893
Дочь: Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1895
Сын: Тюрин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1895
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1898
Сын: Тюрин Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1899
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1904
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1905
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1905
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
24.06.1909
Сын: Тюрин Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1910
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Тюрин Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Яков Петрович
Смерть
05.10.1912
Причина смерти: от рака в желудке