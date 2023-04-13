Попов Дмитрий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Попов Семен Андреевич
Бракосочетание
06.11.1905
Жена: Попова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1906
Дочь: Нехорошева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1911
Дочь: Андрущенко Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: Попова Наталья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно