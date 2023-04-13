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Попов Дмитрий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Попов Семен Андреевич

Мать: Попова Татьяна Эммануиловна

Бракосочетание
06.11.1905

Жена: Попова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1906

Дочь: Нехорошева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1911

Дочь: Андрущенко Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: Попова Наталья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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