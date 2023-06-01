Вострикова Евдокия Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 или 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1852
Евдокия Климентьевна Гомозова - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
11.09.1853
Сын: Чурилин Иван Никитич
Отец ребёнка: Чурилин Никита Петрович
Бракосочетание
18.04.1854
Смерть
Неизвестно