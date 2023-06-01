Вострикова Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВострикова Евдокия Климентьевна

Вострикова Евдокия Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 или 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.
1805 или 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1852

Муж: Чурилин Никита Петрович

Евдокия Климентьевна Гомозова - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
11.09.1853

Сын: Чурилин Иван Никитич

Отец ребёнка: Чурилин Никита Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
18.04.1854

Муж: Востриков Кирилл Маркович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно