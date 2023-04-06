Белякова (Панфилова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Панфиловъ Софронъ
Мать: Панфилова Ирина Данилова
Бракосочетание
25.01.1792
Муж: Беляковъ Иванъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1793
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Беляковъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.01.1795
Дочь: Белякова Анна
Отец ребёнка: Беляковъ Иванъ