Белякова (Панфилова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Панфилова) Прасковья

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Панфиловъ Софронъ

Мать: Панфилова Ирина Данилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1792

Муж: Беляковъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1793

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Беляковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1795

Дочь: Белякова Анна

Отец ребёнка: Беляковъ Иванъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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