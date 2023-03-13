Панфилова Ирина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Ирина Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Хватова Катерина

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Белякова Прасковья

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Панфиловъ Гордей

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Разумнова Прасковья

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Панфиловъ Степанъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Панфилова Пелагея

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Панфиловъ Карпъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1786

Сын: Панфиловъ Власъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Софронъ

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