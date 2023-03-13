Панфилова Ирина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Хватова Катерина
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Белякова Прасковья
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Панфиловъ Гордей
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Разумнова Прасковья
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Панфиловъ Степанъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Панфилова Пелагея
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Панфиловъ Карпъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Рождение ребёнка
18.02.1786
Сын: Панфиловъ Власъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Софронъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Софронъ