Василий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти24.07.1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1779
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
01.09.1876
Дочь: Васса Васильева
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриева
Смерть
24.07.1813
казенного ведомства деревня Калинина