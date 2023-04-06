Василий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

24.07.1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1779

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
01.09.1876

Дочь: Васса Васильева

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриева

Смерть
24.07.1813
казенного ведомства деревня Калинина
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