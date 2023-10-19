Dolgov (Dolgow) (Levshin) unknown Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1856
Рождение ребёнка
28.01.1859
Сын: Dolgov Alexander Alexandrowich Александрович
Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
18.07.1860
Сын: Dolgov Dmitry Aleksandrovich
Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich
Вознесенск
Рождение ребёнка
04.04.1862
Дочь: Sophia Alexandrovna
Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich
Рождение ребёнка
21.11.1863
Дочь: Varvara Aleksandrovna
Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich
Рождение ребёнка
03.03.1871
Сын: Dolgov Vladimir Alexandrovich
Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich
Работа или профессия
Неизвестно