Dolgov (Dolgow) (Levshin) unknown Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dolgov (Dolgow) (Levshin) unknown Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1856

Муж: Dolgov Alexander Ivanovich

Рождение ребёнка
28.01.1859

Сын: Dolgov Alexander Alexandrowich Александрович

Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
18.07.1860

Сын: Dolgov Dmitry Aleksandrovich

Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich

Вознесенск
Рождение ребёнка
04.04.1862

Дочь: Sophia Alexandrovna

Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich

Рождение ребёнка
21.11.1863

Дочь: Varvara Aleksandrovna

Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich

Рождение ребёнка
03.03.1871

Сын: Dolgov Vladimir Alexandrovich

Отец ребёнка: Dolgov Alexander Ivanovich

Работа или профессия
Неизвестно
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