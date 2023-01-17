(Каримова) Гульнара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каримова) Гульнара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.2007

Дочь: Рузанна

Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.03.2011

Дочь: Аделия

Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.10.2013

Сын: Мухамедзянов Денис

Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.01.2019

Дочь: Луиза

Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег

Чикча, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
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