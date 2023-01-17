(Каримова) Гульнара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.2007
Дочь: Рузанна
Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег
Рождение ребёнка
13.03.2011
Дочь: Аделия
Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег
Рождение ребёнка
27.10.2013
Сын: Мухамедзянов Денис
Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег
Рождение ребёнка
06.01.2019
Дочь: Луиза
Отец ребёнка: Мухамедзянов Олег