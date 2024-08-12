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Пелисова Ксения Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1849

Дата смерти

27.09.1890

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1849

Отец: Наум Гаврилович

Мать: Степанида Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелисов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович

Бракосочетание
31.10.1866

Муж: Пелисов Гавриил Максимович

Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1874

Дочь: (Пелисова) Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович

Мотовилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1879

Дочь: (Пелисова) Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович

Мотовилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1881

Дочь: (Пелисова) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович

Мотовилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.08.1885

Дочь: Мамонова (Пелисова) Наталия Гавриловна

Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович

Мотовилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: Мельникова (Пелисова) Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович

Мотовилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.09.1890
Мотовилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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