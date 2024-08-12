Пелисова Ксения Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1849
Дата смерти27.09.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1849
Отец: Наум Гаврилович
Мать: Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелисов Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович
Бракосочетание
31.10.1866
Всесвятская, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1874
Дочь: (Пелисова) Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
07.07.1879
Дочь: (Пелисова) Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
01.03.1881
Дочь: (Пелисова) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
24.08.1885
Дочь: Мамонова (Пелисова) Наталия Гавриловна
Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: Мельникова (Пелисова) Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Пелисов Гавриил Максимович
Смерть
27.09.1890