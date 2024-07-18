(Бель) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бель Игнатий Семенович
Рождение ребёнка
30.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бель Игнатий Семенович