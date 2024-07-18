(Бель) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бель) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бель Игнатий Семенович

Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бель Игнатий Семенович

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