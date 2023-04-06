Кобозева Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1853
Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.1855
Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1858
Дочь: Пичинич Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
31.10.1860
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно