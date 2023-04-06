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Кобозева Елена Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1853

Сын: Кобозев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
29.04.1855

Сын: Кобозев Яков Михайлович

Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
19.03.1858

Дочь: Пичинич Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
31.10.1860

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кобозев Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобозев Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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