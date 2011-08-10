Бедикян Андрей Ашотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедикян Андрей Ашотович

Бедикян Андрей Ашотович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2011

Дочь: Бедикян София Андреевна

Мать ребёнка: Бедикян Светлана Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедикян Ольга Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедикян Елена Андреевна

Мать ребёнка: Бедикян Светлана Львовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close