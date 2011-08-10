Бедикян Андрей Ашотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.2011
Дочь: Бедикян София Андреевна
Мать ребёнка: Бедикян Светлана Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедикян Ольга Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедикян Елена Андреевна
Мать ребёнка: Бедикян Светлана Львовна