Мать Анастасии
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1917
Дочь: Чернова Анастасия
Отец ребёнка: Ануфриев Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Ануфриев Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Иннокентий Трофимович
Отец ребёнка: Ануфриев Трофим
Смерть
Неизвестно