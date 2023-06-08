Мать Анастасии — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Анастасии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1917

Дочь: Чернова Анастасия

Отец ребёнка: Ануфриев Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Ануфриев Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Иннокентий Трофимович

Отец ребёнка: Ануфриев Трофим

Смерть
Неизвестно