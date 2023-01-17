Данчуков Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанчуков Ирина

Данчуков Ирина

avatar

Место рождения

Олонецкая губерня Олонецкий уезд д. Лужинская

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

1862 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Олонецкая губерня Олонецкий уезд д. Лужинская
Бракосочетание
22.02.1861

Муж: Данчуков Еврем

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
06.06.1862

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Данчуков Еврем

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
22.07.1863

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Данчуков Еврем

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close