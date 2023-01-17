Данчуков Ирина
Место рожденияОлонецкая губерня Олонецкий уезд д. Лужинская
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Олонецкая губерня Олонецкий уезд д. Лужинская
Бракосочетание
22.02.1861
Муж: Данчуков Еврем
Рождение ребёнка
06.06.1862
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Данчуков Еврем
Рождение ребёнка
22.07.1863
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Данчуков Еврем
Смерть
Неизвестно