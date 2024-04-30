Глинский Григорий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1908 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1737, стр. 75 https://yandex.ru/archive/catalog/54ab520e-2975-4ae9-8531-bd050513b4e9/75
Рождение ребёнка
26.09.1909
Мать ребёнка: Глинская (Карпеева) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1912
Дочь: Глинская Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Глинская (Карпеева) Екатерина Николаевна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1962, стр. 125 https://yandex.ru/archive/catalog/dc8497c2-0b75-4eab-b23d-75df3c563557/125
Смерть
Неизвестно