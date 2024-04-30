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Глинский Григорий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1908 ст.

Жена: Глинская (Карпеева) Екатерина Николаевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1737, стр. 75 https://yandex.ru/archive/catalog/54ab520e-2975-4ae9-8531-bd050513b4e9/75
Рождение ребёнка
26.09.1909

Сын: Глинский Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Глинская (Карпеева) Екатерина Николаевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.04.1912

Дочь: Глинская Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Глинская (Карпеева) Екатерина Николаевна

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1962, стр. 125 https://yandex.ru/archive/catalog/dc8497c2-0b75-4eab-b23d-75df3c563557/125
Смерть
Неизвестно

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