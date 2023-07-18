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Пономаренко Алексей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

13.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Пономаренко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Давидович Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Никитична

Мартовка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
13.02.1941
Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край