Пономаренко Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти13.02.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Пономаренко Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Давидович Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Пономаренко Феодосия Никитична
Мартовка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
13.02.1941
Хабары, Хабарский муниципальный район, Алтайский край