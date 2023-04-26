Васса Аврамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Аврамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Антон Федоров

Отец ребёнка: Федор Акимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Федор Акимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Федор Акимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1790
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