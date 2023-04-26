Васса Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Антон Федоров
Отец ребёнка: Федор Акимов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Федор Акимов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Федор Акимов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1790