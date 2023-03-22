Полунина (Костикова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Костикова) Дарья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1874 ст.

Муж: Полунин Гордей Степанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.

Сын: Полунин Дмитрий Гордеевич

Отец ребёнка: Полунин Гордей Степанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.06.1880 ст.

Сын: Полунин Петр Гордеевич

Отец ребёнка: Полунин Гордей Степанович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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