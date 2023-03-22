Полунина (Костикова) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.
Сын: Полунин Дмитрий Гордеевич
Отец ребёнка: Полунин Гордей Степанович
Рождение ребёнка
14.06.1880 ст.
Отец ребёнка: Полунин Гордей Степанович
Смерть
Неизвестно