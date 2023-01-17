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Григорий Фадеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Фадей Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Козьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Прасковья Козьмина

Рождение ребёнка
04.10.1840

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Прасковья Козьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1842

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Прасковья Козьмина

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Козьмина

Смерть
Неизвестно
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