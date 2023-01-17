Григорий Фадеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Фадей Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Козьмина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Прасковья Козьмина
Рождение ребёнка
04.10.1840
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Прасковья Козьмина
Рождение ребёнка
12.10.1842
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Козьмина
Смерть
Неизвестно