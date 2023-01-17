Соколов Протасий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.?.1864
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шпанова Гликерия Соколова
Мать ребёнка: Соколова Керкира Кузьминична
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: Вилкова Евдокия Соколова
Мать ребёнка: Соколова Керкира Кузьминична
Смерть
Неизвестно