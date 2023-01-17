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Соколов Протасий Кузьмич

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1864

Жена: Соколова Керкира Кузьминична

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шпанова Гликерия Соколова

Мать ребёнка: Соколова Керкира Кузьминична

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: Вилкова Евдокия Соколова

Мать ребёнка: Соколова Керкира Кузьминична

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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