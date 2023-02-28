Вилкова Евдокия Соколова
Место рождения
Дата рождения17.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1874
Бракосочетание
31.?.1894
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1900
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1905
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1907
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1910
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1910
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1914
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно