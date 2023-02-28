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Вилкова Евдокия Соколова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

17.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1874

Отец: Соколов Протасий Кузьмич

Мать: Соколова Керкира Кузьминична

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.?.1894

Муж: Вилков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1900

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1905

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1907

Сын: Вилков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1910

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Вилков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1914

Сын: Вилков Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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