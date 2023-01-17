Мальцева Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Мальцев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
по 496 19 281 -- родился в 1766 году (59 лет на момент переписи 1825)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мальцева Мавра Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)

Рождение ребёнка
1781

Сын: Мальцев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)

Рождение ребёнка
1783

Сын: Мальцев Семён Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)

Лаврентьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)

Смерть
Неизвестно
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