Мальцева Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Мальцев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)
по 496 19 281 -- родился в 1766 году (59 лет на момент переписи 1825)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мальцева Мавра Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мальцев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Дмитриевич (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно