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Иванченко Филип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазоренко Маргарита Филиповна

Мать ребёнка: Иванченко Матрона Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сымоненко Александра Филиповна

Мать ребёнка: Иванченко Матрона Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванченко Михаил Филопович

Мать ребёнка: Иванченко Матрона Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванченко Матрона Ильинична

Смерть
Неизвестно