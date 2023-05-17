Иванченко Филип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазоренко Маргарита Филиповна
Мать ребёнка: Иванченко Матрона Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сымоненко Александра Филиповна
Мать ребёнка: Иванченко Матрона Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванченко Михаил Филопович
Мать ребёнка: Иванченко Матрона Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно