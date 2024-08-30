(Ершова) Пелагея Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения29.09.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Лаврентий Иулианов Ершев и законная жена его Августа Викторова,оба православные
Крещение
29.09.1912 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов Ершев и той же деревни крестьянская жена Мария Евфимиева
Смерть
Неизвестно