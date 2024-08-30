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(Ершова) Пелагея Лаврентьева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.

Отец: Ершов Лаврентий Ульянов Иулианов

Мать: Ершова Августа Викторовна или Несторовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Лаврентий Иулианов Ершев и законная жена его Августа Викторова,оба православные
Крещение
29.09.1912 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Феодор Иванов Ершев и той же деревни крестьянская жена Мария Евфимиева
Смерть
Неизвестно

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