Скоробогатова Домна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Скоробогатов Кузьма Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Скоробогатов Константин Федорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Скоробогатова) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Скоробогатов Никифор Федорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Скоробогатов Максим Федорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Скоробогатова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Скоробогатов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно