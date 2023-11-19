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Скоробогатова Домна Кузьминична

Место рождения

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Скоробогатов Кузьма Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Скоробогатов Константин Федорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Скоробогатова) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Скоробогатов Никифор Федорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Скоробогатов Максим Федорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Скоробогатова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Скоробогатов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Николаевич

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно

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