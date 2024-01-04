Скоробогатов Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1837
Сын: Скоробогатов Кузьма Фёдорович
Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Скоробогатов Константин Федорович
Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Скоробогатов Никифор Федорович
Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
1851
Сын: Скоробогатов Максим Федорович
Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична
Рождение ребёнка
1858
Сын: Скоробогатов Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно