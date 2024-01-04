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Скоробогатов Федор Николаевич

Место рождения

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Скоробогатов Николай Васильевич

Мать: Скоробогатова Евдокия Матвеевна

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Скоробогатов Кузьма Фёдорович

Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Скоробогатов Константин Федорович

Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Скоробогатов Никифор Федорович

Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична

Караваинка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Скоробогатов Максим Федорович

Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Скоробогатов Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Скоробогатова Домна Кузьминична

Быково, Царевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Домна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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