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Новиков Андрей Сергеевич
Новиков Андрей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Брянск
, город Брянск, Брянская область
Дата рождения
2013
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Новикова (Маслова) Яна Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец: не указан
Мать:
Новикова Яна Александровна
Брянск
, город Брянск, Брянская область
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