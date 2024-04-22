Новиков Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Андрей Сергеевич

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013

Отец: не указан

Мать: Новикова Яна Александровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
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