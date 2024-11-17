Нехорошева Меланья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Нехорошева) Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Нехорошева) Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Нехорошева) Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Нехорошев Мирон Яковлевич
Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно