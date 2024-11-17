Нехорошева Меланья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нехорошева Меланья Ивановна

Место рождения

Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Нехорошева) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Нехорошева) Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Нехорошева) Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Нехорошев Мирон Яковлевич

Отец ребёнка: Нехорошев Яков Дементьевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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