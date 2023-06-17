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Клясюк Прасковья Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

28.07.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Клясюк Иван Савельевич

Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Бродилова Ксения Савельевна

Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.

Сын: Клясюк Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1876 ст.

Сын: Клясюк Терентий Савельевич

Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клясюк Савелий Иванович

Смерть
28.07.1887 ст.
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область