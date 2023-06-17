Клясюк Прасковья Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти28.07.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Бродилова Ксения Савельевна
Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.
Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1876 ст.
Сын: Клясюк Терентий Савельевич
Отец ребёнка: Клясюк Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1887 ст.