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Челяпин Ионнакий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1847 ст.

Дата смерти

23.08.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1847 ст.

Отец: Челяпин Иван Васильевич

Мать: Челяпина Анисья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челяпин Иван Иоанникиевич

Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челяпин Семен Иоанникоевич

Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челяпин Яков Ионнакиевич

Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна

Рождение ребёнка
22.07.1875

Дочь: Анпилова Марфа Иоаннакиевна

Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна

Смерть
23.08.1896
от воспаление брюшины

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