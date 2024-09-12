Челяпин Ионнакий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1847 ст.
Дата смерти23.08.1896
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1847 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челяпин Иван Иоанникиевич
Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Челяпин Семен Иоанникоевич
Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1875
Дочь: Анпилова Марфа Иоаннакиевна
Мать ребёнка: Челяпина Ефросинья (Карасева) Андреевна
Смерть
23.08.1896
от воспаление брюшины