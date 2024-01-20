Евдокия Гаврииловна Авдотья Авдотья/Евдокия Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти16.11.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Бердников Кузьма Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Кузьмина
Отец ребёнка: Бердников Кузьма Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Кузьмина
Отец ребёнка: Бердников Кузьма Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1822