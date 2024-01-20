Евдокия Гаврииловна Авдотья Авдотья/Евдокия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гаврииловна Авдотья Авдотья/Евдокия Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

16.11.1822

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бердников Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Бердников Кузьма Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Кузьмина

Отец ребёнка: Бердников Кузьма Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Кузьмина

Отец ребёнка: Бердников Кузьма Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Кузьма Захарович

Смерть
16.11.1822
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