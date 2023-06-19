Родионов Ioсиф (Осип)
Место рожденияДата приблизительная. 1797-1798 Место: Сельцо Олехово
Дата рождения1798
Дата смерти17.08.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1798
Отец: Фёдоров Родивон
Мать: Фиона (Фiона)
Дата приблизительная. 1797-1798 Место: Сельцо Олехово
Бракосочетание
18.05.1814
вотч. П. Ф. Арнаутова с-цо Олехово
Поручители:1й Г-на Арнаутова с-цо Олехово Фёдор Радивонов, 2й вотч.подпорутчика Петра Фёдор. Милюкова того же с-ца Олехово дворовый человек Кирило Львов.
Рождение ребёнка
27.05.1817
Сын: Осипов Константин
Мать ребёнка: Родионова Парасковья Яковлева
сельцо Олехово, вотчина помещика Арнаутова
Восприемник[крестный] Яков Родионов
Рождение ребёнка
20.03.1821
Сын: Сын Осипа Филарет
Мать ребёнка: Родионова Парасковья Яковлева
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда Вотчина помещика, подполковника Петра Фомича Арнаутова (упомянуто как сельцо Олехово) или Р-Бск уезд вотч. Господина Титулярного советника Николая Алексеев. Арнаутова
Рождение ребёнка
03.06.1823
Сын: Родионов Фёдор
Мать ребёнка: Родионова Парасковья Яковлева
Рождение ребёнка
03.03.1831
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Родионова Парасковья Яковлева
сельцо Олехово Вотч. помещ. Алексея Петров. Арнаутова
Крещение
Неизвестно
с-цо Олехово
осприемники один в эти годы, у Филарета, с-цо Олехово дворовый человек Сипей Леонтьев, фамилий тоже нет, по отцу все упомянуты, а у дворян и фамилия есть
Смерть
17.08.1858
Причина смерти: от водянки.
Похороны
19.08.1858