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Кухаренок Осип

Место рождения

Мокрица, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Кухаренок Феадор Осипович

Мать ребёнка: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Близник Или Близнюк Мария Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухаренок Кузьма Осипович

Мать ребёнка: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухаренок Лев Осипович

Мать ребёнка: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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